السعودية اليوم / " الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على منطقة الرياض تستمر حتى الثلاثاء القادم



الرياض 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم - بمشيئة الله -.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية ورماح والخرج والمزاحمية والأفلاج ووادي الدواسر، والقويعية والسليل والمجمعة والزلفي.

كما تشمل الحالة محافظات ثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

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15:28ت م

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