سياسي / وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون



أبوظبي 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

استقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي في أبوظبي أمس، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والوفد المرفق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفقاً لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله - كما تم بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك التي تعزز مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون.

وأشاد معالي الأمين العام بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم العمل الخليجي العسكري المشترك على السياق العسكري الاستراتيجي، لتحقيق أمن واستقرار دول المجلس بما ينعكس عليها بالخير والنماء.

حضر اللقاء الأمين المساعد للشئون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء عيسى راشد المهندي.

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23:06ت م

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