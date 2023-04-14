السعودية اليوم / "الغذاء والدواء": ضبط أكثر من 10 أطنان من رقائق السمبوسة غير صالحة للاستهلاك في جدة



جدة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون والتنسيق مع أمانة محافظة جدة أحد المواقع التي تقوم بتصنيع "رقائق سمبوسة" في ظروف غير مناسبة.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها مع الجهات ذات العلاقة، تم رصد موقع يتم فيه تصنيع رقائق سمبوسة في مستوى متدني من النظافة، وظهور علامات تدل على فساد المنتجات.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى حجز أكثر من 10 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع أمانة جدة.

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي".

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23:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.