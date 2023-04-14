السعودية اليوم / شؤون الحرمين تتحقق من تصاريح الاعتكاف إلكترونياً بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 23 رمضان 1444 هـ الموافق 14 أبريل 2023 م واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأكد من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام، وذلك خدمةً للمعتكفين.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فهد بن عبد الله الجعيد أن الرئاسة جندت عدد من موظفي الأمن لضمان سلامة وقاصدي ضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية للرئاسة.

وبين الجعيد أن الرئاسة عملت مع عدد من الوكالات الميدانية والخدمية في سبيل تغطية العديد من المواقع التي تشهد كثافة عديدة من المعتمرين والزوار منها أبواب المسجد الحرام وصحن المطاف والمسعى ومواقع الاعتكاف وغيرها من المواقع.

وأشار إلى أن موظفي الأمن منتشرين في مواقع الاعتكاف التي خصصتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتأكد من تسجيل المعتكفين إلكترونيًا والموزعين على هذه المواقع والتدقيق في حجوزاتهم الإلكترونية عبر منصة "أبشر خدمات" بغرض تأمين وتحقيق أعلى معايير الأمن في هذه المواقع, كما يتم التحقق الإلكتروني من خلال أبواب توسعة الملك فهد عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣) والدخول من توسعة الملك عبدالله عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩)، وكذلك ضمان وسلامة الدولايب المخصصة من خلال الخطة التشغيلية للرئاسة.

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23:51ت م

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