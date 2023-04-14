سياسي / سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان



جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الجانبان إلى جهود البلدين الشقيقين الداعمة لمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.

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