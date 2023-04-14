السعودية اليوم / السديس يدشن منصة الشحن المتنقل لشحن أجهزة الجوال بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس منصة الشحن المتنقلة لشحن أجهزة الجوال، وذلك خدمة لضيوف الرحمن والمعتكفين بالمسجد الحرام.

وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن المنصة عبارة عن منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED يوضح فيها طريقة و آلية استخدام الشواحن وتحتوي على عدد من الشواحن المتنقلة مزودة بثلاث كابلات تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع ، من خلال توفير شاحن متنقل يؤخذ من منصة الشحن الثابتة ويتم إرجاعه بعد استخدامه، كما يتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة تتبع المنصات وصيانتها لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.

من جانبه بين معالي الرئيس السديس أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وفق رؤية

// انتهى //

00:30ت م

0005



مكة المكرمة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس منصة الشحن المتنقلة لشحن أجهزة الجوال، وذلك خدمة لضيوف الرحمن والمعتكفين بالمسجد الحرام.وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن المنصة عبارة عن منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED يوضح فيها طريقة و آلية استخدام الشواحن وتحتوي على عدد من الشواحن المتنقلة مزودة بثلاث كابلات تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع ، من خلال توفير شاحن متنقل يؤخذ من منصة الشحن الثابتة ويتم إرجاعه بعد استخدامه، كما يتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة تتبع المنصات وصيانتها لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.من جانبه بين معالي الرئيس السديس أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وفق رؤية السعودية 2030‪ في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.// انتهى //00:30ت م0005

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السديس يدشن منصة الشحن المتنقل لشحن أجهزة الجوال بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.