السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة



المدينة المنورة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتساق للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 2:00 صباحا وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساء السبت.

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02:20ت م

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