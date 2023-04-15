اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع



نيويورك 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 22ر143 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 47ر33886 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58ر8 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 64ر4137 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 81ر42 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 47ر12123 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.