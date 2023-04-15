السعودية اليوم / المدينة الطبية بجامعة القصيم تحصل على رخصة التشخيص الطبي بالإشعاع



بريدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

حصلت المدينة الطبية بجامعة القصيم على رخصة التشخيص الطبي بالإشعاع غير المشروط الممنوحة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك نظير الجودة في استخدام أجهزة الأشعة والامتثال للمعايير المطبقة في المملكة.

وتعد هذه الرخصة تأكيدًا على الجودة العالية للخدمات الطبية التي تقدمها المدينة الطبية، حيث يتم تطبيق برنامج شامل للحماية من الإشعاع وتطبيق خطة الطوارئ لقسم الأشعة، بالإضافة إلى متابعة الجرعات الإشعاعية الشخصية للموظفين في مجال الإشعاع ومتابعة التعرض الإشعاعي للمرضى في مختلف فحوصات الأشعة، والتي تسهم بتحقيق النفع للموظفين والمرضى، وتوفير وسائل الحماية من الإشعاع لهم بما يتماشى مع أعلى المعايير.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المدينة الطبية بجامعة القصيم بتقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة والآمنة للمرضى، ومواصلة تحسين وتوفير الرعاية الصحية بأعلى مستوى من الجودة.

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