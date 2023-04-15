السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الكامل وخليص



جدة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الكامل وخليص والأجزاء الساحلية ، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقط البرد ،وجريان السيول ، وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

// انتهى //

06:18ت م

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