السعودية اليوم / تسجيل هزة أرضية بقوة 57ر4 درجات في مصر



القاهرة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر هزة أرضية بقوة 57ر4 درجات على مقياس ريختر شمال شرقي مدينة الغردقة.

وأفاد رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان له اليوم، أن الهزة وقعت في تمام الساعة "١:٥٨" صباحًا على عمق 42ر23 كيلومتراً وعلى بعد 37 كيلومترًا شمال شرق الغردقة، مؤكدًا أنه لم يرد إلى المعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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10:50ت م

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