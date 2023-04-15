السعودية اليوم / تركيا تطلق قمراً اصطناعياً لرصد الأرض



اسطنبول 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

أطلقت تركيا اليوم بنجاح قمراً اصطناعياً عالي الدقة إلى الفضاء، لرصد الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن القمر "أي إم إي سي إي" محلي الصنع، أُطلِق اليوم من قاعدة فاندينبيرج للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي الذي يحمل كاميرا كهربائية بصرية بدقة أقل من متر سيكون مداره على ارتفاع 680 كيلومتراً وسوف يخدم مجالات الدفاع وإدارة الكوارث والبيئة والزراعة والغابات.

وأضافت أن مهمة القمر التقاط صور من جميع أنحاء العالم لمدة خمس سنوات.

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12:47ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.