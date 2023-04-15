السعودية اليوم / البيئة في حائل تضبط عدداً من المخالفات الصحية والمسالخ العشوائية



حائل 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

نفذت الفرق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، عدداً من الجولات المكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ والملاحم، وتم خلالها ضبط عدد من المخالفات الصحية .

وبينت أنه تم ضبط 3 مسالخ عشوائية ومسلخين تابعين للفرع يتم فيها ذبح إناث الأغنام ، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية شملت أسواق الخضار والأسماك واللحوم ، حيث تم رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات والغرامات النظامية بحق المخالفين .

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15:05ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.