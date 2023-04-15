السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينشئ شبكة للمياه الصحية في مديرية المخا بتعز



تعز 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنشاء شبكة للمياه الصحية لإيصال المياه الصالحة للشرب إلى السكان في مديرية المخا بمحافظة تعز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

ويتألف المشروع من أربعة آبار تم تزويدها بأربع وحدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وبالمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى خزان تجميعي بسعة 425 مترا مكعبا، ووحدة إعادة ضخ داخل الخزان لتقوم بضخ المياه من الخزان التجميعي إلى خزان مديرية المخا.

كما جرى خلال المشروع تحسين البنية التحتية في حقل المياه مثل تشييد الأسوار لحماية الألواح الشمسية، وكذلك بناء غرف المراقبة وغرف المعدات عند كل بئر، وإنشاء شبكة مياه تربط بين الآبار والخزان التجميعي، بالإضافة إلى بناء نقاط مياه تخدم السكان المقيمين حول حقل المياه.

ويهدف المشروع لإيصال المياه الصحية والآمنة لخدمة 120 ألف فرد يعيشون في مديرية المخا وما حولها، وإيجاد حلول مستدامة لتحسين إمدادات المياه باعتبار المياه النظيفة والصالحة للشرب حق أساسي لكل إنسان.وتأتي هذه الجهود في إطار مشاريع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة العربية

// انتهى //

15:28ت م

0063



تعز 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنشاء شبكة للمياه الصحية لإيصال المياه الصالحة للشرب إلى السكان في مديرية المخا بمحافظة تعز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.ويتألف المشروع من أربعة آبار تم تزويدها بأربع وحدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وبالمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى خزان تجميعي بسعة 425 مترا مكعبا، ووحدة إعادة ضخ داخل الخزان لتقوم بضخ المياه من الخزان التجميعي إلى خزان مديرية المخا.كما جرى خلال المشروع تحسين البنية التحتية في حقل المياه مثل تشييد الأسوار لحماية الألواح الشمسية، وكذلك بناء غرف المراقبة وغرف المعدات عند كل بئر، وإنشاء شبكة مياه تربط بين الآبار والخزان التجميعي، بالإضافة إلى بناء نقاط مياه تخدم السكان المقيمين حول حقل المياه.ويهدف المشروع لإيصال المياه الصحية والآمنة لخدمة 120 ألف فرد يعيشون في مديرية المخا وما حولها، وإيجاد حلول مستدامة لتحسين إمدادات المياه باعتبار المياه النظيفة والصالحة للشرب حق أساسي لكل إنسان.وتأتي هذه الجهود في إطار مشاريع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي في اليمن.// انتهى //15:28ت م0063

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