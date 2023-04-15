الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية اليوم / رئيس الوزراء الصومالي يؤدي مناسك العمرة

0 نشر
0 تبليغ


مكة المكرمة 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس
أدى دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري اليوم مناسك العمرة .
وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام , عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
// انتهى //
17:08ت م
0086

تابعوا أخبار و دول الخليج من عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء الصومالي يؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا