أول مركز مجاني لحضانة أطفال المعتمرين في ساحات الحرم

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ويعد مركز حضانة الأطفال أول مركز متخصص للأطفال ينشأ داخل ساحات الحرم، وتحديدا في التوسعة السعودية الثالثة، وهو مجهز بالكامل لضيافة أطفال قاصدي المسجد الحرام، مقابل 3 ساعات مجانية للطفل، وهي الوقت المستغرق لإنهاء ذويه عمرتهم وزيارتهم.
ويتكون المركز من 3 قاعات تحوي كل قاعة على ألعاب تناسب فئتهم العمرية، وتناسب خصائصهم الإنمائية، وتعد القاعات مساحة آمنة للأطفال في رحاب المسجد الحرام، ليستمتعوا بوقتهم، ويطلقوا عنان إبداعهم وفق أعلى معايير المهنية والجودة والسلامة، أثناء تأدية أهلهم الصلاة والعمرة.
الجهات الراعية للمشروع:
- الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
- أوقاف
- وزارة المالية
- برنامج خدمة ضيوف الرحمن
- الأمن العام
- رئاسة شؤون الحرمين
- الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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