رصد 1117 شكوى من مرافق ضيافة بمكة والمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت وزارة السياحة 1117 شكوى خلال رمضان، من مرافق الضيافة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تجاوزت نسبة الحل وإغلاق الشكاوى 98% خلال أقل من 24 ساعة من وقت ورودها. وكثفت الوزارة حملاتها التفتيشية على مرافق الضيافة ومقدمي الخدمات السياحية في المدينتين خلال الشهر الفضيل. ومع بداية العشر الأواخر من رمضان، رفعت الوزارة طاقة العمل في غرف العمليات التي أنشأتها خصيصا لهذا الغرض، في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما نتج عنه زيادة الجولات التفتيشية، وذلك في إطار حرص الوزارة للتحقق وضمان رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، تنفيذا لتوجيهات القيادة.

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