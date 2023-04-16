إعادة تأهيل وتطوير شاطئ نصف القمر بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المنطقة الشرقية في أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير شاطئ المرجان بنصف القمر، أحد أهم الشواطئ في المنطقة، وذلك ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع جودة الحياة والجذب السياحي في المنطقة.

وتشمل الأعمال إعادة تأهيل وصيانة شاطئ المرجان، وصيانة وتنفيذ مرافق خدمية، وزيادة الرقعة الخضراء، ومضامير مشاة، وإضاءات ديكورية، والذي سينفذ عبر مراحل 900 م2 لكل مرحلة، ويستغرق 18 شهرا.

وتعمل الأمانة حاليا على تطوير شواطئ أخرى في شاطئ نصف القمر؛ شملت إزالة المظلات الخرسانية وإعادة تأهيل تلك الشواطئ ودورات المياه لتحويلها إلى شواطئ مميزة؛ بدءا من شاطئ الصدف، إلى جانب استحداث مواقع وأنشطة استثمارية تختص بالألعاب البحرية والأنشطة الترفيهية.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة، ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات، سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة.

يذكر أن الأمانة وقعت عقدا استثماريا لمشروع تطوير منتجع بشاطئ نصف القمر؛ والذي جاء امتدادا لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية التي أطلقت في المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يعد شاطئ نصف القمر من أبرز المعالم السياحية في المنطقة الشرقية، وتعد سواحلها الأكثر طولا في منطقة الخليج.