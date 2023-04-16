السعودية اليوم / تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في الجمهورية الإسلامية الموريتانية



نواكشوط 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في موريتانيا، برنامجي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانا محمد بن عايد البلوي، والمفتي العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ أحمد ولد المرابط.

وأوضح السفير البلوي خلال التدشين الذي تم في جامع الملك فيصل بن عبدالعزيز في العاصمة نواكشط أن سفارة المملكة في موريتانيا تتشرف بتدشين هذه البرامج الذي تنفذها الوزارة, مشيراً إلى أن برنامجي تفطير الصائمين وتوزيع التمور يعكس ما توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين والوقوف معهم ومد جسور المحبة والإخاء مع الشعوب الشقيقة في شتى بقاع العالم في إطار رسالتها السامية التي تضطلع بها، والتي تجسد مدى الاهتمام الذي توليه القيادة - أيدها الله - لتقديم حزمة من الدعم والمساعدات والمبادرات التي تلمس احتياجاتهم.

من جانبه رفع المفتي العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ أحمد ولد المرابط الشكر نيابة عن حكومة وشعب موريتانيا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للشعب الموريتاني، منوهاً بجهود الوزارة في تنفيذ هذا البرامج السنوي، سائلا الله أن يجزيهم خير الجزاء.

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23:34ت م

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