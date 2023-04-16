سياسي / الجمهورية اليمنية ترحب بالبيان الصادر عن المملكة المتعلق بزيارة فريقها إلى صنعاء



عدن 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واس

رحبت الجمهورية اليمنية بالبيان الصادر عن المملكة العربية

وثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جهود المملكة المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام في اليمن امتداداً لمبادرتها المعلنة في مارس 2021.

وجدد البيان باسم الحكومة اليمنية تأكيدها دعم جهود المملكة، وكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والمستدام.

وأكدت وزارة الخارجية حرص الحكومة على إنهاء معاناة اليمنيين، والاستمرار في تعاملها الإيجابي مع كافة المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، والوصول إلى حل سياسي شامل ودائم مبني على المرجعيات المتفق عليها.

// انتهى //

23:35ت م

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عدن 24 رمضان 1444 هـ الموافق 15 أبريل 2023 م واسرحبت الجمهورية اليمنية بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية المتعلق بزيارة فريقها إلى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر.وثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جهود المملكة المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام في اليمن امتداداً لمبادرتها المعلنة في مارس 2021.وجدد البيان باسم الحكومة اليمنية تأكيدها دعم جهود المملكة، وكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والمستدام.وأكدت وزارة الخارجية حرص الحكومة على إنهاء معاناة اليمنيين، والاستمرار في تعاملها الإيجابي مع كافة المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، والوصول إلى حل سياسي شامل ودائم مبني على المرجعيات المتفق عليها.// انتهى //23:35ت م0150

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.