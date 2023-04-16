جرانيت نجران يغزو 28 دولة

ثروات عظيمة تختزنها جبال منطقة نجران وتتميز بها عن غيرها من الجبال حيث تحتوي على مخزون ضخم من الكتل الجرانيتية، حيث يعد الجرانيت المكون الرئيس لتلك الجبال، كما أن بعض تلك الكتل يعد فريدًا من نوعه على المستوى العالمي، ويبقى الخيار الأول للمهندسين والمعماريين في المملكة وخارجها، وفي هذا الإطار نجحت المنطقة في استكشاف السوق الدولية، وفتح مسارات تصدير إلى السوق العالمية وإيصال منتجاتها إلى نحو 28 دولة خلال السنوات الماضية.

شانزليزيه باريس

جرانيت نجران يعد المصدر الرئيس لأرضيات وجداريات الحرمين الشريفين، لجماله وروعة صناعته وصلابته، وكذلك سماكته وجمال ألوانه وتباينها، وكذلك طرقات شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي يمتد من ساحة الكونكورد، حتى قوس النصر بطول 2 كم وعرض 70م، تتزين برخام الجرانيت النجراني.

واستخدم حجر الجرانيت النجراني، في تجديد الشانزليزيه عام 1994، وظل مستخدمًا لنحو 12 عامًا، كأولوية من الحملة الانتخابية لجاك شيراك عمدة باريس آنذاك، بسبب حالة الشارع المتدهورة، ويعد «الشانزليزيه» أحد أهم الشوارع السياحية في العالم.

خام تروبيك براون

بسبب الموقع الإستراتيجي للمصنع، وقربه من خام «تروبيك براون» وهو الجرانيت السعودي، الذي يتم تصديره حاليًا لجميع أنحاء العالم، تم التركيز على تسويق جرانيت نجران للتصدير بسبب شهرته، وجودته في السوق العالمية، ويتم تصديره على شكل كتل أو مكعبات جرانيتية، لمناطق التصنيع العالمية، وحاليًا يتم تصديره على أشكال ألواح أو مستطيلات. ونظرًا لأن الإنتاج يقع ضمن الصناعات التعدينية، ومنها صناعات أحجار الزينة، التي تعد جزءًا من الصناعات الإنشائية والعمرانية في المملكة، ركزت سياسات التسويق إلى السوق العالمية على الماركة المعروفة وهي «TROPIC BROWN» للحفاظ على توفر المنتج في السوق العالمية.

منافسة عالمية

أنجز عدد من الدراسات على مدى الأعوام الماضية، لهذا النشاط من أوجهه المختلفة، بما في ذلك الطاقات الإنتاجية للمصانع، وقدرتها التنافسية للصناعات العالمية، ونوعية الآلات والتقنيات المستخدمة وطرق التشغيل وكفاءتها. وتم تشغيل المصنع بالتركيز على المعارض العالمية، لتسويق المنتجات من الخامات المعروفة لدى المستهلكين.

وتم إنشاء المصنع على مساحة تقدر بحوالي 54 ألف متر مربع، في المدينة الصناعية بمنطقة نجران، والتابعة لهيئة المدن الصناعية. وكانت بداية الإنشاء في الربع الثاني من سنة 2013، وتم الانتهاء من الإنشاءات والتركيبات الرئيسية في الربع الأخير من سنة 2014، وتم التشغيل التجريبي في الربع الأول من سنة 2015. والطاقة القصوى للمرحلة الأولى من المصنع حوالي 780.000 متر مربع بالسنة، منها 660.000 متر مربع مربعات، وألواحًا كبيرة ومتوسطة الحجم «SLABS» و120.000 متر مربع من التربيعات النمطية، وتم بناء المصنع وتجهيزه بأحدث النظم الصناعية، بالقرب من المحاجر، ويعتمد على التشغيل الأوتوماتيكي، وذلك لتلافي عجز الأيدي والعمالة المتخصصة، وحرصًا على الجودة، تم استيراد وتركيب أحدث الآلات والمعدات من إيطاليا، حيث الموطن الأساسي لمعدات تقنية وصناعة الجرانيت في العالم.

تصدير للعالم

ويقوم عدد من المصانع المتخصصة في مجال استخراج الصخور، وتصنيعها والحصول على الرخام والجرانيت عالي الجودة، وتوريدها للمشاريع الكبرى بالمملكة وخارجها، حيث تقوم بتصدير منتجاتها للعديد من دول العالم. وتقوم منذ عقود بعمليات استكشاف ورصد، للمناطق الغنية بالثروات المعدنية في المملكة وفي بعض الدول المجاورة، بحثًا عن أجود الصخور المستخدمة في البناء والمشاريع الإنشائية الكبرى، وهي أيضًا تقوم بتشغيل عدد من مقالع الجرانيت، التي تنتج أنواعًا متعددة من الألوان ودرجات الجودة، لاستخدامها في الصناعات الإنشائية ويتم استخراج الجرانيت الطبيعي، بأحدث الآلات والمعدات، على شكل صخور كبيرة مختلفة الألوان، من المحاجر المنتشرة في عدة مناطق من المملكة، حيث يقدر متوسط الناتج السنوي بـ16200 متر مكعب، وتتمتع المصانع بمقدارٍ عالٍ من الجودة، وكوادر بشرية تؤهلها لتنفيذ أكبر المشروعات المسندة إليها، مع توفير كافة المعدات والآليات التي تساعد الشركة في تنفيذ مهامها، في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة.

جبال وثروات

تعتبر نجران غنية بجبالها وثرواتها ومعادنها، بدءًا من بير عسكر ومرورًا بيدمة والحصينية فكل هذه الأماكن غنية جدًا بالمعادن والجرانيت، الذي يعد الأفضل عالميًا، بصلابته وسماكته وامتصاصه للماء، وألوانه المميزة والمتباينة والمتماسكة، ويتم استخراج الجرانيت وتصنيعه حيث يمر بمراحل بسيطة جدًا بأنه يتم تخريم الكتل على مقاسات معينة، مطلوبة بطول 3 أمتار مربعة، وارتفاع مترين، وعرض 3 أمتار مربعة، ومن ثم الذهاب بها إلى المصنع لتبدأ عملية النشر، ثم الصقل والجلي والتقطيع، حسب متطلبات أصحاب المشاريع والمشترين.