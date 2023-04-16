وكلاء جامعة نجران: ذكرى البيعة منجزات تتحقق

رفع عدد من وكلاء جامعة نجران أسمى التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لسمو ولي العهد، وعبروا عن صادق أمنياتهم بأن يعم الأمن والأمان ربوع بلادنا، وأن يتحقق كل ما من شأنه رفعة هذا البلد المعطاء بفضل قيادة حكيمة، وأن يصل إلى أرقى دول العالم صدارة في شتى المجالات.

قفزات تنموية

بداية تحدث وكيل جامعة نجران الدكتور زهير بن حسن العمري فقال: ذكرى بيعة ولي العهد قفزات تنموية شكلت أنموذجًا فريدًا من الرؤية المستقبلية وبهذه المناسبة، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لسمو ولي العهد، إذ نعيش وسط إنجازات عظيمة متسارعة ومتنوعة قادتها رؤية المملكة 2030، أحدثت نقلات نوعية في مختلف المجالات؛ لتُشكل أنموذجًا فريدًا في خططها التنموية ورؤيتها المستقبلية. ونتفاخر نحن الشعب السعودي بقائد هذه النهضة وملهم طموحات أبناء هذا دوت الخليج؛ بما تحقق وسيتحقق من إنجازات تقودنا لمصاف دول العالم.

ذكرى عطرة

تحدث وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور بن نايف العتيبي فقال: تمثل ذكرى تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد مصدر فخر واعتزاز بقيادتنا الرشيدة في ظل ما ننعم به من أمن واستقرار ونماء ونهضة في هذا دوت الخليج؛ حيث نستقبل هذه الذكرى الغالية، وقلوبنا تفيض بمشاعر الحب والولاء والتقدير لسموه، ونحن نفخر بالمنجزات التنموية والتطورات الهائلة التي حققتها بلادنا على مختلف الأصعدة، إذ شهدت المملكة منذ مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد انطلاق الرؤية المباركة رؤية 2030 التي شملت مناحي الحياة، حيث تضمنت العديد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحة المملكة الشاسعة، إنجازات ترتقي بمستقبل واعد ومضيء للمملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، وضعت المملكة في مكانة مرموقة على خارطة العالم، وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة وبلادنا ترفل في ثياب العزة والشموخ والرخاء والاستقرار.

يقول وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر بن محمد الشهري: تحل ذكرى البيعة السادسة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والمملكة تعيش تطورًا وتقدمًا فريدًا صنع منها نموذجًا في العالم بفضل رؤية المملكة 2030 التي أعلنها ولي العهد بما تحمله من مشاريع ومبادرات ورؤية ثاقبة أسهمت في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب السعودي من رفعة وتطور وطنهم وتميزه، إذ تشهد المملكة تطورًا كبيرًا في مختلف الجهات، ونموًا متسارعًا ومستدامًا على مختلف الأصعدة السياسية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، حيث إن من أولويات ولي العهد دعم قطاع التعليم؛ إدراكًا منه بأهميته الحيوية والتنموية وكونه الطريق الوحيد لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة والصعود نحو القمة في شتى المجالات.

تمكين المرأة

قالت وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى بنت يحيى اليامي: تأتي البيعة السادسة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسط قفزات تنموية تقودها رؤية المملكة الطموحة 2030؛ والتي جعلت من المملكة منافسًا عالميًّا وقوة مؤثرة عالميًّا، حيث أصبحت قائدة للمستقبل وملهمة للدول الأخرى في خططها التنموية وسياستها الحكيمة، إذ أولى سمو ولي العهد اهتمامًا بالمرأة السعودية وإشراكها في تنمية دوت الخليج؛ انطلاقًا من مقولته «المرأة السعودية باتت اليوم شريكًا للرجل السعودي في تنمية دوت الخليج دون تفرقة»، كما أظهرت مبادرات الرؤية اهتمامًا بالمرأة السعودية من خلال فتحها آفاقًا جديدة وأدوارًا أكبر لها في الحياة العملية، وتفعيل أدوارها ومساهماتها المجتمعية. وخلال الأعوام الماضية برز نشاط المرأة السعودية وإشراكها في المجتمع والحراك التطويري الذي تعيشه المملكة؛ لتُثبت كفاءتها ودورها القيادي والفكري في النهضة الشاملة.