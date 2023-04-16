استقبال المعتمرين بالتقنيات الحديثة واللغات المتنوعة

وعن آلية إنهاء إجراءات القادمين من ضيوف الرحمن، أوضح المتحدث الرسمي للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أنه بمجرد الوصول للمنصات الخاصة بالجوازات يتم استقبال القادمين وطلب وثيقة سفر المسافر والتأكد من تأشيرة الدخول وأخذ الخصائص الحيوية وإنهاء إجراءات الدخول، وإرشادهم وتوجيههم داخل صالات الجوازات من خلال منسوبي ومنسوبات الجوازات الذين تم منحهم العديد من الدورات في اللغات المتنوعة للتعامل مع المسافرين حسب لغاتهم.
ورحب العتيبي بالقادمين إلى المملكة، مشددا على استمرار أعمال الجوازات طوال العام من خلال منصاتها في منافذ المملكة الدولية المختلفة وذلك للعمل على إنهاء إجراءات الدخول والخروج.
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