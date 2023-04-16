أكثر من مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ أمس (الجمعة)، 1.246 مليون مُصلٍ ومُعتمر.

وأوضحت «رئاسة الحرمين»، أنه جرى توزيع أكثر من 62.4 ألف عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 466 ألف مستفيد، و12.3 ألف مستفيد من الكتيبات والمطويات، و126 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، وأكثر من 98.4 ألف مستفيد من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

وأضافت أن عدد المستفيدين من خدمة التطويف تجاوز 5.9 آلاف معتمر، وأكثر من 131.3 ألف مستفيد من الإرشاد المكاني باللغات، و208 آلاف مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى توزيع 3.2 آلاف سماعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، وأكثر من 3.2 ألف أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.

وبلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 آلاف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، وأكثر من 6.4 آلاف لتر للتعقيم بالروبوتات، وأكثر من 6.4 آلاف لتر للتعقيم بالبواكير، ونحو 34 ألف لتر لتعقيم الأسطح.