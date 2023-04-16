نجران سْعَدِكْ

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7 جهات تنتقل للحرم مجانا
أعفت الجهات المسؤولة عن النقل العام للحافلات المؤدية للحرم المكي عدد من الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية من دفع الرسوم المالية،...
فنون نجران تعزز الموروث الشعبي
عبر مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران علي ناشر كزمان، عن بالغ سعادته بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد، وقال: يمثل هذا...
آل مرضمة: أمير ملهم وقائد استثنائي
قال رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بنجران سعيد آل مرضمة: تأتي ذكرى البيعة لولي العهد الأمير الشاب وأمير المستقبل محمد بن...
رياضيون: مكانة عالمية ودعم محلي
أكد مدير مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بمنطقة نجران المهندس صالح كرحان، أن ذكرى البيعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان،...
اقتصاديون: قفزات تنموية في شتى المجالات
المعجل: أعلى المراتبأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة نجران التجارية بدر بن حمود المعجل، عن سعادته الكبيرة بذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان...
غرفة نجران تدعم رواد الأعمال
تقوم الغرفة التجارية بنجران بدور رئيسي في خدمة أصحاب الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق النهضة الاقتصادية لخدمة المجتمع. وتسعى جاهدةً...
مبنى الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني أحد أبرز الشواهد الإعلامية والحضارية بنجران
رفع مدير تلفزيون نجران علي زينان اليامي، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لسمو ولي...
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