الارشيف / اخبار السعوديه

نجران سْعَدِكْ

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7 جهات تنتقل للحرم مجانا

أعفت الجهات المسؤولة عن النقل العام للحافلات المؤدية للحرم المكي عدد من الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية من دفع الرسوم المالية،...

202b1316b1.jpgمكة المكرمة: أحمد الجهني
80a676837a.jpg25 رمضان 1444 هـ

فنون نجران تعزز الموروث الشعبي

عبر مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران علي ناشر كزمان، عن بالغ سعادته بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد، وقال: يمثل هذا...

icon-byline.pngنجران: أحمد بالحارث
icon-clock.png25 رمضان 1444 هـ

آل مرضمة: أمير ملهم وقائد استثنائي

قال رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بنجران سعيد آل مرضمة: تأتي ذكرى البيعة لولي العهد الأمير الشاب وأمير المستقبل محمد بن...

icon-byline.pngنجران: أحمد بالحارث
icon-clock.png25 رمضان 1444 هـ

رياضيون: مكانة عالمية ودعم محلي

أكد مدير مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمنطقة نجران المهندس صالح كرحان، أن ذكرى البيعة لولي العهد الأمير ،...

icon-byline.pngنجران: سلطان دغمان
icon-clock.png25 رمضان 1444 هـ
بدر المعجل

اقتصاديون: قفزات تنموية في شتى المجالات

المعجل: أعلى المراتبأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة نجران التجارية بدر بن حمود المعجل، عن سعادته الكبيرة بذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان...

icon-clock.png25 رمضان 1444 هـ

غرفة نجران تدعم رواد الأعمال

تقوم الغرفة التجارية بنجران بدور رئيسي في خدمة أصحاب الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق النهضة الاقتصادية لخدمة المجتمع. وتسعى جاهدةً...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png25 رمضان 1444 هـ

مبنى الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني أحد أبرز الشواهد الإعلامية والحضارية بنجران

رفع مدير تلفزيون نجران علي زينان اليامي، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لسمو ولي...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png25 رمضان 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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