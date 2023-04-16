الحوار الوطني بنجران يعزز منهج الوسطية

رفع مدير فرع مركز الحوار الوطني بمنطقة نجران راشد بن محمد آل منجم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذه الذكرى الغالية تبعث في النفوس مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء والولاء.

مكانة عالمية

قال آل منجم: إن من يتابع عطاء ولي العهد في السياسة العالمية يحمد الله تعالى أن قيض لهذه البلاد مثل هذه القيادة الحكيمة، حيث بذل الأمير محمد بن سلمان منذ صدور الثقة الملكية الغالية كافة الجهود وعمل ليلا نهارا للوصول إلى ما يتوافق ومكانة المملكة قديماً وحاضراً، لتزداد هذه المكانة نصوعاً، وتتراحب دوراً مشهوداً في تشكيل قطب قادر على أن يكون الحصن والملجأ للعرب والمسلمين، وشريكاً للعالم في صياغة أسباب السلامة والأمن، ومساهماً في نهضة الإنسانية وصون حضارتها، لتأخذ المملكة زمام المبادرة للمّ الشمل العربي، ورتق النسيج الإسلامي، ومحاربة كل أطياف الغلو، ونوازع التطرف، ساعية نحو الوسطية والاعتدال.

برامج وفعاليات

أشار آل منجم إلى أن فرع مركز الحوار الوطني بمنطقة نجران نظم ملتقى «شرورة تستأهل» والذي أقيم بمحافظة شرورة، بحضور محافظ المحافظة موفق العنزي ومديري الجهات الحكومية والمشايخ وأكاديميين وإعلاميين ومثقفين ومفكرين، وأهالي المحافظة، بمشاركة جامعة نجران، وإدارة التعليم بالمنطقة، ويتناول اللقاء عددا من المحاضرات في قاعة الأمير مشعل في محافظة شرورة؛ قدمت محاضرة بعنوان (الأمن الفكري) قدمها المستشار التربوي والأمني الدكتور سعود المصيبيح، وأدارها مدير التلفزيون السعودي فرع نجران على زينان، وكذلك محاضرة بعنوان (دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي)؛ قدمها الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين قسم الشريعة بجامعة نجران الدكتور طالب الهمامي، أدارها مدير فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران راشد آل منجم، ومحاضرة (فكر آمن لوطن آمن) قدمتها الأستاذة المساعدة في كلية التربية قسم علم النفس والاجتماع الدكتورة كوثر الخلف، وعميد كلية المكتبات بجامعة نجران الدكتورة وفاء اليامي، وأدارتها مساعدة مدير الإعلام والاتصال بتعليم شرورة نورة برك الكثيري، ومحاضرة (تعزيز الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتصدي لمهددات الأمن) قدمها رئيس منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري، وأدار اللقاء راشد آل منجم مدير فرع المركز بنجران.

نسيج مجتمعي

أضاف آل منجم أن فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران نظم محاضرة «دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي» ضمن ملتقى «شرورة تستأهل» بقاعة الأمير مشعل بالمحافظة، قدمها الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين قسم الشريعة بجامعة نجران الدكتور طالب الهمامي تناولت مفهوم النسيج المجتمعي؛ ودوره في ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين الشباب؛ وأثر تماسك النسيج المجتمعي وخصوصًا لدى شريحة الشباب؛ والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تعزز وترسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال، ويذكر أن المركز ينظم بمحافظة شرورة عددا من المحاضرات يقدمها عدد من الأكاديميين والإعلاميين والمثقفين والمفكرين، وبمشاركة جامعة نجران وإدارة التعليم بمنطقة نجران.