مبتعثون: نفتخر بوطننا ونعتز بدعم قيادتنا

عبر الملحق الثقافي السعودي بتونس وعديد من المبتعثين من الطلاب المبتعثين خارج المملكة، عن بالغ سعادتهم بمناسبة البيعة السادسة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مقدمين بالغ شكرهم وامتنانهم على ما يجدونه من دعم لا محدود وما يليه سموه من اهتمام بالغ وحرص شديد على تقديم كافة الخدمات لهم لتحقيق ما يرجوه منهم والعودة إلى أرض دوت الخليج بأعلى الشهادات والإنجازات لخدمة دوت الخليج والمواطنين وخدمة دينهم ومليكهم.

إنجازات شاملة

بداية قال القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في تونس عبدالعزيز بن محمد الحسيني، يشرفني أولاً باسمي وباسم منسوبي الملحقية الثقافية السعودية في تونس والطلاب المبتعثين، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإنّه لمن دواعي الاعتزاز والفخر أن تأتي هذه الذكرى المجيدة ونحن على الوفاء والولاء لهذه القيادة الحكيمة ولوطننا العزيز. وما تحقق في هذا العهد الميمون من إنجازات تنموية شاملة وإصلاحات ومشاريع تاريخية فتحت آفاق المستقبل برؤية المملكة 2030 وبرامجها وأهدافها، لهو سابقة قل نظيرها في تاريخ الدول، إذ جعل المملكة اليوم في مصاف أعلى ترسخ مكانتها وتعلي شأنها بين الأمم، ورافدها بذلك إرادة ملك وعمل أمير وسواعد أبناء دوت الخليج. وفي هذا المقام أخص قطاع التعليم بالمثال والدلالة على ما لقيه أبناء المملكة العربية السعودية من اهتمام كبير في منظومة شاملة لبناء الإنسان وتطوير قدراته.. فهذا البناء الفريد يأتي في سلم أولويات وتطلعات حكومتنا الرشيدة، وما تُبذل من جهود جبارة في وزارة التعليم بجميع قطاعاتها بالمملكة وممثلياتها في الخارج وما حققته الجامعات السعودية من تميز وإبداع خلال السنوات الأخيرة على المستويين الأكاديمي والبحثي ودعم برامج الابتعاث، لهو أبرز الشواهد على النقلة الكبرى في قطاع التعليم تحديداً.

قيادات المستقبل

وأضاف الحسيني: أتت «استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث» التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في 7 مارس 2022، لتعلن مرحلة جديدة للابتعاث ترفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة. حيث أراد سموه مبتعثين منافسين عالمياً يسهمون في التنمية الاقتصادية لوطنهم، وليكونوا قيادات المستقبل وبناة الاقتصاد بالبحث والتطوير والابتكار. وأكد أن البرنامج لمميزاته ما بعد الابتعاث أن يكون هؤلاء فاعلين أساسيين في عجلة التنمية بوطنهم والعالم بصفتهم العلمية ولكونهم سفراء بلادهم في الخارج. ولا يخفى أن سموه أعلن الاستراتيجية بأربعة مسارات، لكل مسار من هذه المسارات مستهدفات واضحة ومحددة يعمل على تحقيقها، وهي مسار (الرواد) لابتعاث الطلاب إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم، ومسار (البحث والتطوير) لتمكين منظومة البحث والابتكار على ابتعاث طلاب الدراسات العُليا إلى أفضل المعاهد والجامعات حول العالم، ومسار (إمداد) لتلبية احتياجات سوق العمل في تخصصات محددة، ثم مسار (واعد) الذي يهدف إلى ابتعاث الطلاب في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة.

وأكد الحسيني أن توزيع هذه المسارات بعكس بصيرة فذة من سموه لحاجات المملكة في المستقبل من قدرات بشرية قادرة على التغيير وقيادة جميع المراحل المقبلة؛ لذا فالعمل اليوم جار دون توقف على الاستثمار في العقول وتعزيز منافسة المملكة محلياً ودولياً، وهو ما من شأنه أن يرفع مستوى الكفاءة والخدمات في القطاعات المختلفة، وبما يُحقق متطلبات التنمية، وذلك في ظل الدعم اللامحدود لقطاع التعليم بشقيه العام والجامعي، باعتباره القطاع الأساس لتقدم مجتمعنا فهو أحد المجالات الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

جودة الحياة

تحدث الدكتور فارس سعيد اليامي دكتوراة علم أمراض الخلايا والأنسجة جامعة ليستر بريطانيا، وقال في هذه المناسبة المباركه التي تعتبر من أيام الخير والعطاء والأمن والأمان يطيب لنا أن نُرسل أشواقنا القلبية، شكرًا وتقديرًا للدور البارز الذي قام به الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، على ما قاما به من وضع رؤية واضحة وبرامج ناجحة أسهمت في تقدمنا في كافة المجالات المختلفة وحسنت من جودة الحياة لكافة أطياف المجتمع ورفعة من شأن مملكتنا الغاليه محليًا وعالميًا فمن حقهم علينا أن نفخر بهم وأن نستشعر المسؤليه ونسخر جهودها فيما يسهم في تحقيق رؤيتهم البناءة ويخدم وطننا الغالي، أدام الله بقاءهما بصحة وعافية، وأدام الله عزك يا وطني.

إنجازات عديدة

قال الدكتور أيمن العمري تربية خاصة: يتمتع الأمير محمد بن سلمان بثقة وتأييد شعب المملكة العربية السعودية. فقد أدى الأمير محمد بن سلمان دوراً مهماً في تحديث وتطوير السعودية على كافة المستويات، وتحقيق إنجازات عدة في مجالات مختلفة، فهو يعمل بلا كلل ولا ملل لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويسعى جاهداً لتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متطور ومتنوع، وتوفير فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين. إن توليه ولاية العهد يعتبر تحولاً تاريخياً في مسار السعودية، وهو يستحق كل التقدير والاحترام لجهوده الكبيرة في خدمة دينه ووطنه وشعبه، ويعد نموذجاً يحتذى به في الريادة والقيادة الحكيمة التي أخضعت الشرق والغرب.

الأمل والمستقبل

قال مرشح الدكتوراه أحمد صالح آل ناجي أود أن أتقدم بأحر التهاني بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لقد أظهر الأمير الشاب على مر السنين التزامًا قويًا تجاه شعب المملكة العربية السعودية وعمل بلا كلل لإحداث التغيير والتحديث. بمناسبة الذكرى السادسة، أتوجه بالشكر والتقدير لسموه على كل ما قام به خلال السنوات الست الماضية. فقد قام بإطلاق عديد من المشاريع والإصلاحات الجريئة التي استهدفت تحويل المملكة إلى دولة حديثة ومتطورة. إذ شهدت المملكة تقدمًا كبيرًا في مجالات مثل التنويع الاقتصادي، والإصلاحات الاجتماعية، والتقدم التكنولوجي. لقد ألهمت رؤية المملكة 2030 الأمل بمستقبل أكثر إشراقًا، ونحن المبتعثين نشعر بفخر كبير لكوننا جزءا من هذه الرؤية الطموحة، حيث نسعى جاهدين لتطوير أنفسنا وإكسابها المهارات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية الواعدة. ونؤكد التزامنا الكامل بتنفيذ هذه الرؤية وتحقيق أهدافها، ونتعهد ببذل كل جهد ممكن لرفعة المملكة العربية السعودية.

الشكر والتقدير

عبر المهندس حسين بن يحيى آل صوان مبتعث لدرجه الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من ولاية أوهايو وكذلك عبدالله ياسين آل لعجم مبتعث درجة البكالوريوس مالية ولاية بنسلفانيا عن جزيل الشكر والتقدير لحكومة خادم الخرمين الشريفين ولسمو ولي العهد محمد بن سلمان على الجهود الكبيرة في دعم الطلاب المبتعثين في جميع المراحل والدرجات وتوفير كل ما من شأنه لدعم الطلاب والمبتعثين وتوفير كل سبل الراحة وقالا: بمناسبة يوم ذكرى البيعة «نقولها بكل مشاعر الحب والولاء نبايعكم يا سيدي على السمع والطاعة وفقكم الله ورعاكم».

طموح وإرادة

قال مرشح الدكتوراة تربية خاصة عبدالرحمن بن حسن أشقر: باسمي وباسم جميع المبتعثين والمبتعثات أهنئ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، ونقول إننا كسعوديين وسعوديات نحتفي ونفتخر به منذ توليه ولاية العهد ونحتذي بطموح وقوة إرادة الأمير محمد بن سلمان التي وصلت بنا إلى عنان السماء وجعلتنا في مصاف الدول المتقدمة. وإننا بهذه المناسبة والذكرى العزيزة على قلوبنا نشحذ الهمم ونرفع سقف الطموحات في كل ذكرى لما نلتمس من إنجازات مرتبطة بالنهضة العامة بمسيرة المملكة العربية السعودية وتطورها في السنوات الأخيرة.