14 كلية بمدينة نجران الجامعية

رفع رئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لسمو ولي العهد.

وقال الدكتور الخضيري: في ذكرى البيعة السنوية لولي العهد نعايش إنجازات مختلفة وقفزات عالية نحو أهداف الرؤية الطموحة 2030؛ التي تقودنا نحو حقبة زمنية فريدة لمستقبل مليء بالمشاريع العملاقة والرؤى التنموية الشاملة، مبينًا أن المملكة أصبحت حديث العالم؛ نتيجة نهجها السياسي الحكيم، وتأثيرها الاقتصادي المتين لتشكل قوةً مؤثرة على المستوى الدولي.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن الشعب السعودي يعايش التطور والتقدم في المملكة ويساند ولي العهد في تحقيق الطموحات الكبيرة، داعياً المولى، عز وجل، أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه. بحث مميز قال الخضيري: تضم المدينة الجامعية بنجران مجمعاً للطلاب وآخر للطالبات يحتوي على 14 كلية، مجهزة بأحدث الخدمات التعليمية والصحية والتقنيات الحديثة، ويدرس بها حالياً أكثر من 20 ألف طالب وطالبة، كما تضم فروعاً لها في محافظات المنطقة.

وتبنت الجامعة منذ إنشائها دعم منظومة البحث العلمي من خلال إنشاء بنية تحتية مميزة تحوي معظم الأساسيات لقيام بحث علمي مميز، ولكون مجال أبحاث المواد المتقدمة والنانو حيويا على مستوى العالم ولارتباطه باحتياجات وتوجهات المملكة البحثية، أنشأت الجامعة في عام 1431هـ المركز الواعد للمجسات والأجهزة الإلكترونية وقد حصل على دعم سخي وقت إنشائه من وزارة التعليم مقداره 10 ملايين ريال.

واستقطبت الجامعة كوادر من الباحثين السعوديين، وتركزت المجالات البحثية في المركز على تحضير وتوصيف وتصنيع المواد النانومترية المختلفة عن طريق مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة واستخدام تلك المواد في تصنيع أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية المختلفة حيث تتمثل أهمية المركز في التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتجهيزات التقنية وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية، وتدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والجهات الصناعية والخدمية. شراكة عالمية وقعت الجامعة عدة اتفاقيات مع جامعات ومراكز بحوث عالمية، تفعيلاً لدور الشراكة العالمية والتعاون الدولي، ومن هذه الجامعات ومراكز البحوث: جامعة شونبوك الوطنية، وجامعة هانيانج وجامعة يونسي بكوريا الجنوبية، ومعهد الحفازات الإسباني، وجامعة يورك بالمملكة المتحدة، وجامعة قناة السويس بمصر، والمركز القومى للبحوث بمصر، وجامعة لانتشو، وجامعة نانجينغ، وجامعة جنوب الصين بالصين، وجامعة لشبونة بالبرتغال.

ونشرت الجامعة عديداً من الأبحاث النوعية الناتجة عن تجارب المركز الواعد للمجسات الإلكترونية ووحدة المواد المتقدمة وأبحاث النانو التي تخطت 1000 بحث علمي تم نشرها في مجلات علمية عالمية مرموقة، وقد نشر المركز في عام 2021م 146 ورقة علمية، إضافة إلى 4 براءات اختراع تم تسجيلها دوليا.

كما حرصت الجامعة على إنشاء المستشفى الجامعي لتكون رابع جامعة سعودية تمتلك مستشفى خاصاً بها، وشكل المستشفى الجامعي تحولاً كبيراً في تقدُم الخدمات الصحية بالمنطقة نظير دعمه من كليات الجامعة الصحية، وتمتعه بطواقم طبية سعودية ذات كفاءة علمية وعملية عالية، كما لعب دوراً أساسياً في تعزيز الجانب الصحي وكفاءة الجودة في تقديم الخدمة حتى أصبح أحد المستشفيات الرئيسية الذي يقدم خدمات صحية شاملة. ربع مليون مراجع ومُنذ نشأة المستشفى الجامعي عملت الجامعة على دعمه بالأجهزة الطبية الحديثة والكوادر المؤهلة ليكون منارة صحية وتعليمية لطلاب الكليات الصحية بالجامعة، حيث بدأ المستشفى بعيادات محدودة لتتضاعف وتصل حالياً إلى 30 عيادة متخصصة. وتمكن المستشفى من التوسع في استقبال المراجعين ومع التطور في أقسام المستشفى وعياداته التي تعمل بها كوادر طبية عالية المستوى؛ حقق المستشفى نجاحات كبيرة بإجراء العمليات الجراحية منها البسيطة والنوعية، حيث تم إجراء نحو 300 عملية جراحية في جراحة التكميم، وتحويل المسار، وكذلك جراحة إزالة الغدة الدرقية، وإزالة الكلية، إضافة إلى عمليات في تخصصات الجراحة العامة، والأنف والأذن والحنجرة، وأيضاً المسالك البولية، والعيون، وكذلك جراحة الأطفال وغيرها من العمليات. ويضم المستشفى قسماً للتنويم الباطني وجهازا للمناظير للرجال والنساء، وقسمًا للعناية المركزة يضم متخصصين ذوي تأهيل عالي، كما يحوي مختبرا مركزيا متكاملاً بأحدث الأجهزة، فيما تجاوز عدد مراجعي المستشفى ربع مليون مراجع.

كما يشتمل المستشفى على مركز متكامل للتشخيص الإشعاعي، يضم معظم أنواع الأجهزة وأحدثها كجهاز التصوير التشخيصي للثدي (Manogram) الوحيد من نوعه، وجهاز قياس كثافة العظام، وجهاز الرنين المغناطيسي، إضافة إلى جهاز حديث ومميز للتصوير الطبقي المحوري، وعدد من أجهزة الأمواج الصوتية، وأجهزة الأشعة العادية والمتحركة. الاعتماد المؤسسي والبرامجي حصلت الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الجولة الأولى من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA) لعام 2019 لتصبح سابع جامعة حكومية بالمملكة تحقق هذا الإنجاز، كما حصلت الجامعة على الاعتماد البرامجي لـ13 برنامجاً أكاديمياً من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، لتضيف بذلك إنجازاً جديداً لها على مستوى الجودة. التصنيفات الدولية 2021/2022 تمكنت جامعة نجران من الانضمام لتصنيف التايمز العالمي للجامعات العربية 2022، بحلولها في المرتبة 101-120 عربياً، وتحقيق المركز السادس سعودياً والـ13 عربياً في مؤشر الاقتباسات العلمية.

كما حققت الجامعة خلال عامي 2021/2022 المركز الأول «مكرر» سعودياً وعربياً في الاستشهادات العلمية وفق تصنيف QS، إضافةً إلى تحقيقها مراتب متقدمة في التصنيف العالمي Scimago؛ حيث حصلت على المركز 14 على الجامعات السعودية، والمركز 46 على الجامعات العربية، والمركز 90 على جامعات دول الشرق الأوسط، والمركز 528 على مستوى العالم.