مشاريع للطرق تربط نجران بالمناطق

مستقبل مشرق
وأضاف عطشان: اليوم في ذكرى بيعة ولي العهد، تُرسم فرحة شعب، ويتسطر تاريخ جديد لمسيرة دوت الخليج الحافلة بالإنجازات العظيمة ومسيرة التنمية، تتوالى في المملكة برسم خارطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد، مما أسهم في احتفاظ المملكة بمكانتها المتقدمة بين مصاف الدول، ومنافستها للدول الكبرى في كثير من الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية، فولاية العهد تعكس الثقة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين للأمير محمد بن سلمان الشاب المُلهم القريب من شباب دوت الخليج وهمومه، يحمل معه آماله وآلامه، مكنته في سنوات قليلة من صناعة المستقبل المشرق لوطننا، وتسريع التطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والارتقاء بجودة الحياة وتحسينها، مع التمسك بتعاليم وثوابت الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، والقيام بعديد من الإصلاحات التي اختصرت الزمن، وحققت عديداً من الإنجازات خلال فترة وجيزة يشعر بها القاصي والداني.
اعتماد وتنفيذ
أضاف مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة أنه بدعم من القيادة الرشيدة واهتمام أمير نجران ونائبه، تم اعتماد وتنفيذ عديد من مشاريع الطرق لتعزيز الشبكة الداخلية للنقل وربط نجران بكافة مناطق المملكة وفق أعلى المواصفات، ومنها تنفيذ الطريق المزدوج الرابط بين تقاطع الخضراء مع طريق نجران شرورة إلى الحصينية، وربط طريق نجران شرورة بطريق نجران السليل وجامعة نجران إضافة لربطه بمنفذ الخضراء الحدودي مما يسهم بالارتقاء في جودة الحياة، والطريق النموذجي بمنطقة نجران رفع مستوى الجودة والسلامة على طريق الخضراء الحصينية بأعلى المعايير، ومشاريع الصيانة الجذرية لبعض الطرق بمنطقة نجران، وإعادة إنشاء طريق منفذ الوديعة، ومعالجة المواقع المتضررة بطريق شروره الوديعة وطريق نجران السليل، ورفع مستوى السلامة المرورية على طريق الأمير سلطان وطريق يدمه، ورفع مستوى السلامة المرورية على طريق ثار تلاع الجوشن وطريق الحرشف من رفع مستوى الجودة والسلامة المرورية على الطرق ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على تحمل الحركة المرورية العالية والأحمال المرتفعة للمركبات والشاحنات التي تستخدم تلك الطرق، وتحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط على بعض الطرق بمنطقة نجران، ورفع مستوى السلامة المرورية على التقاطعات وإنشاء حارات تباطؤ وتسارع وإحكام التقاطعات السطحية وفتحات الالتفاف على التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة.
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