أمين نجران: نعيش أيام فخر واعتزاز

رفع أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش الغامدي التهاني والتبريكات باسمه وباسم منسوبي أمانة المنطقة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده، بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد، وقال: نعيش هذه الأيام الفخر والاعتزاز بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ؛ وهي ذكرى عزيزة. فستة أعوام ربما هي قصيرة في عمر الزمن لكنها غزيرة في خيرها؛ تميزت بالشمولية والتكامل في بناء دوت الخليج وتنميته في شتى المجالات عنوانها الإصلاح والتنمية الشاملة. وأضاف: ستة أعوام من الإنجازات ومن الحضور السعودي القوي في المحافل الدولية، لتؤكد المملكة حضورها في المنظومة الدولية؛ وجعلها تلعب دوراً رئيسياً في الساحة العالمية على كافة الأصعدة وشتى المجالات. وأكد الغامدي أن رؤية المملكة 2030، هي عماد التحولات السعودية في سنوات ماضية وأخرى مقبلة. موضحا أن القطاع البلدي بشكل عام وأمانة منطقة نجران وبلدياتها بشكل خاص حظيت كغيرها من القطاعات بالدعم الكبير من ولاة الأمر، وبتوجيهات من أمير نجران ونائبه وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل. أهم المشاريع والمنجزات تحسين وتجميل المداخل والميادين 4.589.398.00 ملايين ريال تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات والقرى التابعة 5.998.529.25 ملايين ريال حدائق وساحات وممرات مشاة 7.286.543.25 ملايين ريال تشجير الجزر الوسطية والمرصوفة والمنارة بمنطقة نجران 10.432.935.00 ملايين ريال حدائق وساحات وممرات مشاة - أمانة نجران - مرحلة أولى 39.210.518.70 مليون ريال تطوير وتأهيل واجهات الصناعية 13.332.000.00 مليون ريال مبان ومرافق بلدية 4.617.330.00 ملايين ريال المرافق والمرافق البلدية- المرحلة السادسة 5.459.116.13 ملايين ريال المباني والمرافق البلدية – أمانة منطقة نجران المرحلة الأولى 41.068.292.10 مليون ريال درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة 35.365.709.00 مليون ريال سفلتة وأرصفة وانارة للمخططات 35.825.312.40 مليون ريال تطوير الأحياء العشوائية 8.233.129.00 ملايين ريال سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة م/ 2.. 73.503.846.79 مليون ريال تأهيل وتطوير الشوارع والإنارة - أمانة نجران 39.020.980.00 مليون ريال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية سفلتة وأرصفة وإنارة لمخططات الدوائر الحكومية م4 24.281.581.00 مليون ريال إجمالي قيمة المشاريع 366.225.216.62 مليون ريال



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