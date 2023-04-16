مشاريع تنموية تبرز جمال عروس الربع الغالي

رفع رئيس بلدية شرورة شرفي علي أبوساق بالغ التهاني لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لولي العهد، وقال: تطل علينا ذكرى البيعة السادسة، لتؤكد لنا ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من حكمة ومعرفة ورؤية ثاقبة في اختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، وقد أعطت تلك الثقة لهذا القائد الملهم، الانطلاق بكل ثقة وشغف نحو بناء مجد عظيم وازدهار في التنمية والاقتصاد، لتصنع من المملكة قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية على المستويين المحلي والدولي، والقيام بالعديد من الإصلاحات التي اختصرت الزمن وحققت العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة شعر بها كل من ينظر إلى اسم المملكة في المحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف: ظهرت شخصية ولي العهد بقوة على الصعيد العالمي، من خلال إنجازاته، ومواقفه المتجددة والمتعددة، وذلك ليس بغريب عندما ندرك أنه ترعرع في كنف رجل الحكمة والمعرفة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي استمد منه الإرادة والعزم والنظرة البعيدة في كل أمر.

تحولات نوعية

وأكد أبوساق أن المملكة تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف الجهات، مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، فقد شهدت هذه السنوات تحولات نوعية أكدت خلالها أن ولي العهد ربح الرهان عندما اعتمد على أبناء هذا دوت الخليج في تحقيق أهدافه الشاملة، التي حملت الخير الكثير للمملكة في أحلك الظروف التي تعيشها دول العالم من أوبئة وصراعات وحروب.

أنسنة المدن

نفذت بلدية شرورة مبادرة أنسنة المدن وتضم إنشاء ملعبين رياضيين لكرة القدم الخماسية في حي الروضة الشمالية وحي الخالدية، وذلك لدعم الحركة الرياضية والمساهمة في تنمية إيرادات البلدية، وإنشاء حديقة بمساحة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مسطح تحتوي على أرصفة وممرات ودورات مياه مزدوجة ومسطحات خضراء وألعاب أطفال ونافورة ومواقف جانبية وأرصفة، ومشروع إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية من خلال توريد وتركيب بيتين محميين عاديين بطول 40 مترًا وعرض 9 أمتار وثلاثة بيوت محمية مكيفة بغطاء فيبر كلاس أو بولي كربونايت بطول 40 مترًا وعرض 9 أمتار، وصالة مكيفة متعددة الأقواس بعرض 36 مترًا وطول 40 مترًا، وذلك للمساهمة في تطوير الحدائق والمتنزهات العامة والأعمال الزراعية بصفة عامة برفدها بالشتول والزهور المتنوعة ومشروع مبادرة إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية وتضم سفلتة الروضة الجنوبية ضمن المرحلة الأولى، وسفلتة حي مشعل «ب» ضمن المرحلة الثانية.