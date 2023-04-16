25 دورة تدريبية بالإعلام الرقمي

عبر رئيس جمعية الإعلام الرقمي بمنطقة نجران محمد ال حارث عن بالغ سعادته بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لملهم الأجيال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقال: أتقدم بالتهنئة لمقام أمير الشباب الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب الوفي لقيادته بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد.. ست سنوات تحققت فيها عقود من الإنجازات ومن الحضور السعودي القوي في المحافل الدولية مؤكدة حكمة وعزم وحزم قيادتنا الرشيدة، وجعلت العالم كله ينظر للسعودية العظمى لتكون بوصلة العالم الاقتصادي، التي أثبتت مكانتها داخليا وخارجيا في ظل رؤية المملكة 2030، وفي هذا اليوم يرفع كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض دوت الخليج ، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب العظيم. دورات ومشاركات لجمعية الإعلام الرقمي 25 دورة تدريبية في الإعلام والتصوير الفوتوغرافي أكثر من 45 تغطية إعلامية مع الجهات الحكومية - المشاركة في اليوم الوطني للمملكة بركن خاص المشاركة في يوم التأسيس المشاركة في يوم العلم للمملكة عدة برامج نفذتها الجهات الخاصة برنامج لقاءت حوارية خاصة مع عدة شخصيات بارزة برنامج الحي المتطوع 2022 ملتقيات إعلامية بالمناطق منتدى الإعلام الثاني 2023



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