اقتصاديون: قفزات تنموية في شتى المجالات

المعجل: أعلى المراتب

أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة نجران التجارية بدر بن حمود المعجل، عن سعادته الكبيرة بذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، قائلا: إنها ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً، فسموه الكريم قفز بوطننا في شتى المجالات خطوات للمستقبل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كل ذلك بحنكة وحكمة القائد وطموح الشباب وعزمهم، فنرى المملكة تتصدر المشهد العالمي بقوة اقتصادها وتسارعها المشهود في النمو والازدهار يوماً بعد يوم، وكل ذلك بفضل من الله ثم بفضل أعماله التي اختصرت كل المسافات، وقفز بوطننا إلى أعلى المراتب من خلال تحقيق الكثير من الإنجازات التي جعلها سموه واقعاً ملموساً، وإنني باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة غرفة نجران ورجال وسيدات الاعمال بالمنطقة نرفع التهاني لسموه الكريم، مؤكدين أننا سنعمل لرفع راية دوت الخليج وتنميته وازدهاره.

السلوم: إنجازات استثنائية

رفع نائب رئيس مجلس الادارة علي بن مسفر السلوم بالغ تهانيه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لولي العهد، وقال: في هذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً ذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، نقف بكل اعتزاز وفخر بقادتنا الأوفياء وحكومتنا الرشيدة التي وضعت المملكة في مصاف الدول الكبرى بوقفاتها العظيمة وتعاملها مع الأحداث والمتغيرات بكل حكمة واستطاعة، فقد اتضح جلياً دور سموه الكريم ونظرته الشمولية لتعزيز مكانة المملكة في شتى المجالات، من خلال فتح آفاق أوسع في التنمية والتطوير، حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التي ستغير وجه العالم وتبني مستقبلاً مزدهراً للمملكة، باعتبارها مشاريع وإنجازات استثنائية لقائد استثنائي يعمل بكل همة لتكون المملكة قدوة العالم في النمو والتطور، ونحن اليوم نؤكد لسموه أننا معه تحت ظل قائدنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، في العمل على كتابة تاريخ الحضارة والتطور لهذا البلد المعطاء.

اليامي: مكانة عظمى

عبر نائب رئيس مجلس الإدارة هادي بن حمد اليامي، عن بالغ سروره بهذه المناسبة، وقال إن ذكرى البيعة السادسة ذكرى اعتزاز لنا جميعاً بقائد شجاع غيّر بوصلة التاريخ لتكون المملكة محط أنظار العالم في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله»، حيث حقق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز العديد من الإنجازات التي أثبتت مكانة السعودية العظمى بحضورها القوي على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، حيث فتح آفاقا أوسع للعمل والإنجاز، فسابق الزمن بإقرار وتنفيذ الكثير من الخطط التي تعزز من مكانة المملكة كلاعب رئيسي في اقتصاد العالم وبناء سياساته وتوجهاته، فها نحن نشهد يوما بعد يوم إقرار سموه وإطلاقه لحزم من المشاريع الجبارة على مستوى مناطق المملكة، والتي تبعث الفخر وتبعث الطمأنينة بمستقبل أكثر ازدهاراً ونهضة وتطوراً، فحكمة القائد وتوازن القرار وشجاعة التنفيذ صفات يتمتع بها سموه الكريم.

آل منيف: زرع الأمل وبعث التفاؤل

رفع الأمين العام المكلف لغرفة نجران مانع بن سلطان آل منيف أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الغالية، وقال إن البيعة السادسة لقائد زرع الأمل وبعث التفاؤل وأكد أنه لا يوجد شيء مستحيل ما دامت الهمم تشابه شموخ جبل طويق. فالعديد من التغييرات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برعاية خادم الحرمين الشريفين، توشحت بهمة الشباب، فكان له نظرة بعيدة المدى تعالج الحاضر وتبني المستقبل، فقد عمل سموه الكثير من الإصلاحات وأطلق المشاريع وحث على تحقيق الإنجازات بما يدعم مصلحة دوت الخليج والمواطن ويساهم في تحقيق ريادة المملكة في كافة المجالات.

فقد استطاع سموه أن يكون هو الرقم الصعب الذي أعاد صياغة المعادلة وترتيب القوى العالمية ليؤكد أن رجال هذا دوت الخليج الأفذاذ هم صناع مجده وحماة أرضه، وفي مثل هذا اليوم يثبت الشعب السعودي الكريم حب هذا القائد الشاب الشجاع وعمق تمسكنا به.