رياضيون: مكانة عالمية ودعم محلي

أكد مدير مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بمنطقة نجران المهندس صالح كرحان، أن ذكرى البيعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، هي ذكرى عزيزة على كل سعودي، وقال: نعبر عما تُكنه صدورنا من محبة وتقدير وفخر وانتماء لهذه الأرض المباركة، ولمن كان لهم الفضل بعد الله في ما ننعم به من رفاهية واستقرار، حيث شهدت المملكة في سنوات قلائل قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات، فما حققته هذه البلاد في المجال الاقتصادي والتعليمي والأمني والرياضي أمر يصعب وصفه ويصعب حصره حتى أصبحت مضرب الأمثال في محيطها الإقليمي في الاستقرار والرخاء والتنمية. أضاف كرحان: لا يمكننا أن ننسى التطور الكبير في المجال الرياضي والشبابي ووصولنا في وقت قصير إلى المحافل الدولية وتحقيق أبطالنا الذهب ورفع راية التوحيد في المحافل الدولية.

إستراتيجيات متوازنة

رفع مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بنجران عبد الله ال شيبان خالص التهاني وعظيم الدعوات مقرونة بخالص الولاء لولي العهد الامير محمد بن سلمان وقال: تأتي ذكرى البيعة لولي العهد ونحن نعيش في تسابق من الإنجازات؛ وذلك بعد إدراج رؤية ترسم لنا مستقبل المملكة؛ إذ تأتي لتبني اقتصاديات طموحة الأهداف، ذات ركائز تصنع لنا مستقبلاً مشرقًا مضيئًا، يلبي المتطلبات، ويحقق الإنجازات المرجوة كافة.. ويتم تحقيق ذلك وفق إستراتيجيات متوازنة، تسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 التي تأتي لتُحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات". ونحن في منطقة نجران بشكل خاص نشهد تطورا ملحوظا ورقيا في طموحات الشباب و ما تحقق حتى اليوم يعكس الرؤية المشرقة للوطن و بدأنا في جني ثمارها.

تحول مفصلي

أكد رئيس نادي الأخدود سامي آل فاضل أنه في هذه الأيام المباركة من الشهر المبارك وفي العشر الأواخر منه تصافح المملكة العربية السعودية ذكرى بيعة مهندس النهضة السعودية الحديثة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والعمل على ما يسهم في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، فمنذ مبايعته بولاية العهد ومملكتنا تشهد تحولاً مفصلياً في تاريخها، في كل مجالاتها، الاقتصادية والأمنية والفكرية والرياضية، وفي الذكرى السادسة لمسنا التحولات الكبرى في الرياضة السعودية داخليا وخارجيا والدعم اللا محدود من قبل قيادتنا الرشيدة التي أسهمت بشكل كبير في تذليل كافة العقبات لتحقيق التطلعات.

إنجازات دوت الخليج

رفع رئيس نادي نجران أحمد آل عقيل باسمه ونيابة عن جميع منسوبي نادي نجران خاصة والرياضيين بالمنطقة عامة التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد، وقال: يوم نستذكر فيه إنجازات دوت الخليج في مختلف الاتجاهات والجوانب السياسة والاقتصادية والأمنية والتنموية والرياضية وعلى جميع المستويات والأصعدة المحلية والدولية. وحققت نجاحات محلية ودولية بدعم ومتابعة وحسن تخطيط شامل ودقيق من الحكومة الرشيدة، في خطوات جبارة ومتسارعة لتكون نموذجًا رائدًا في العالم على كافة الأصعدة.

نظرة ثاقبة

قال رئيس نادي حبونا علي عوض: في العشر الأواخر من شهر رمضان، تحل علينا ذكرى بيعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفي هذه الذكرى وفي كل عام وبلادنا ولله الحمد والمنة تنعم بالعديد من الإنجازات والمشاريع في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والصناعية، والتي تحققت بنظرة ثاقبة يفتخر ويعتز بها الشعب السعودي في كافة أرجاء هذا دوت الخليج الغالي تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

رغد العيش

أضاف رئيس نادي شرورة شيبان الصيعري: تطل علينا مناسبة ذكرى البيعة المباركة لولي العهد، وبلادنا تعيش في أمن واطمئنان ورفاهية ورغد العيش بسبب السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبقلوب نابضة بالحب والوفاء والإخلاص لوطننا الغالي، نرفع أيادينا للمولى عز وجل بأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخائها ونهضتها التنموية.