ترحيل 7168 مخالفا وإحالة 10,489 لبعثاتهم الدبلوماسية

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة. حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- 16,747 إجمالي عدد المخالفين
- 9158 مخالفا لنظام الإقامة
- 5235 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 2354 مخالفا لنظام العمل
- 1627 حاولوا الهروب للخارج
- 24 % منهم يمنيون
- 75 % إثيوبيون
- 1 % جنسيات أخرى
- 59 حاولوا الهرب للداخل
- 7 متورطين في النقل والإيواء
- 15711 رجلا
- 2534 امرأة
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