ترحيل 7168 مخالفا وإحالة 10,489 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 6 ـ 12 أبريل 2023 ، عن ضبط 16747 مخالفا، وإحالة 10489 مخالفا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وترحيل 7168 مخالفا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة. حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات





16,747 إجمالي عدد المخالفين



9158 مخالفا لنظام الإقامة



5235 مخالفا لنظام أمن الحدود



2354 مخالفا لنظام العمل



1627 حاولوا الهروب للخارج



24 % منهم يمنيون



75 % إثيوبيون



1 % جنسيات أخرى



59 حاولوا الهرب للداخل



7 متورطين في النقل والإيواء



15711 رجلا



2534 امرأة



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