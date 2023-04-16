4 شهادات عالمية لـ«سدايا» في التحول الرقمي

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وشملت المجالات التي نالت على إثرها «سدايا» الشهادات: حوكمة الهيكلة المؤسسية لعملها على تعزيز قيمة العمل وفقا للأدوار والمسؤوليات وإجراءات محددة، وضمان بناء مكونات التقنية بكفاءة عالية ومواصفات متوافقة، والتحول الرقمي لعملها على منهجية بناء، والمكونات الهيكلية الرقمية، وتوقع وتوظيف أحدث التقنيات، إضافة إلى حوكمة البنية الرقمية لعملها على الهيكل التنظيمي وقدرات القيادات المؤسسية، والتوجهات التقنية والإجراءات المعنية بالبنية الرقمية، والتميز المؤسسي والتمحور حول العميل لعملها على قدرات فهم متطلبات واحتياجات وتوقعات العميل، وتمحور قرارات تصميم المنتجات والخدمات حول تجربة العميل.
ويؤكد نيل هذه الشهادات ما تتمتع به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من إمكانيات عالية في مجال التحول الرقمي وضمان بناء التقنيات التي تقدمها بكفاءة عالية مع تبني أحدث أدوات التقنية وتوظيفها في المجالات التي تخدم أهدافها التي أنشئت من أجلها.
يذكر أن منظمة ICMG هي شركة رائدة في العالم تقدم خدمات هيكلة البنية المؤسسية لمجموعة واسعة من العملاء في 20 مجالا في 42 دولة، وتعد جوائزها من أرفع الجوائز العالمية التي تقدم في مجال التميز في بنية المؤسسات وتكنولوجيا المعلومات.
أهم المجالات:
- ضمان بناء مكونات التقنية بكفاءة عالية ومواصفات متوافقة.
- التحول الرقمي لعملها على منهجية بناءة.
- المكونات الهيكلية الرقمية.
- توقع وتوظيف أحدث التقنيات.
- حوكمة البنية الرقمية لعملها على الهيكل التنظيمي.
- تمحور قرارات تصميم المنتجات والخدمات حول تجربة العميل.
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