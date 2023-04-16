تدشين الحركة المرورية لجسر عمر بن الخطاب بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس الحركة المرورية بجسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تقاطعه مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني) بعد تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع. وأوضحت أن مشروع الجسر يعد واحدا من أهم مشاريع الأمانة لتنفيذ البنى التحتية الذي يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة، ويسهم في تحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يسر للمسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع، كما يشكل المشروع أهمية في الربط المحوري لقصر عروة بن الزبير، وكذلك وادي العقيق المبارك. ويأتي الجسر بعرض 20 مترا بمسارين لكل اتجاه.

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