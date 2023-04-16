فعاليات متنوعة لعيد الفطر في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعدت أمانة محافظة جدة بحزمة من الفعاليات لاستقبال عيد الفطر التي سيحتضنها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة وحديقة الأمير ماجد، وذلك خلال اليومين (الثاني والثالث من العيد)، بجانب تزيين وإنارة الطرق الرئيسة والميادين. وأوضح مدير خدمة المجتمع بالأمانة ماجد السلمي، أن زوار مركز الملك عبدالعزيز الثقافي وحديقة الأمير ماجد سيشهدون خلال اليومين الثاني والثالث من العيد فعاليات: (الفنون الشعبية - مسرح الطفل - الرسم والتلوين - مسابقات وألعاب)، مضيفا أن الطرق الرئيسة والميادين ستتزين على امتداد خمسة أيام بالإنارة وهوية العيد احتفاء بهذه المناسبة، وذلك في (جسر الصالة الملكية - شارع السلام - ميدان الكرة الأرضية - طريق الملك - ميدان التحلية - ميدان الأمير عبدالمجيد - الكورنيش الأوسط - شارع الأمانة - طريق الأندلس).

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