السعودية اليوم / مستشار خادم الحرمين الشريفين يكرم خريجي تحفيظ القرآن الكريم ممن تميزوا علميا ومهنيا بجامع الأميرة سلطانة السديري



الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وبحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حفل تكريم خريجي حلقات تحفيظ القرآن الكريم ممن تميزوا علميا في مسيرتهم المهنية بجامع الأميرة سلطانة بنت تركي السديري رحمها الله الذي أقيم مساء أمس بمدينة الرياض، وشهده عدد من أصحاب السعادة والفضيلة وجمع غفير من المصلين .

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً لمنجزات الجامع خلال الثلاثة عقود، وعبر الاتصال المرئي قدم سموه ومعالي الوزير تهنئة للفائز بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للقرآن الكريم لذوي الإعاقة وممثل المملكة في جائزة دبي لحفظ القرآن الكريم لأصحاب الهمم في دورتها الـ 11 الطفل السعودي عبدالوهاب بن صفوان عولقي والذي حقق المركز الثالث في المسابقة.

فيما ألقى معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كلمة نوه بدعم ومساندة القيادة الرشيدة لكل ما يسهم في تحفيز أبناء وبنات المملكة لحفظ كتابه العزيز وتشجيعهم للتنافس الشريف عبر تنظيم المسابقات المحلية والدولية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اعتنى بحلقات تحفيظ القرآن الكريم منذ نشأتها في منطقة الرياض وقاد مسيرة حافلة في تطويرها ودعمها.

ثم ألقى راعي الحفل سمو الأمير سلطان بن سلمان كلمة استعرض فيها قصة بناء الجامع وتاريخه الحافل بالعطاء في تخريج حفظة كتاب الله عز وجل، كما أشاد بالدور الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في العناية ببيوت الله ودعم ومساندة حلقات تحفيظ القرآن الكريم، مبيناً أن هذه البلاد المباركة تأسست على الكتاب والسنة وقدمت في سبيل ذلك الغالي والنفيس, كما ثمن سموه الدور الذي تقوم به جمعية العناية بمساجد الطرق، قائلا إننا جميعا كمسؤولين ومواطنين علينا مسؤولية ولنا شرف العناية بالمساجد في كل مكان، ومنها مساجد الطرق، وتفاعلنا وتفاعل معنا المواطنين والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة

مع الجمعية للعناية بها لأن هذا العمل ليس خيارا أو تفضلا، بل واجبا نتحمله ونعتز به لشرف خدمة بيوت الله.

وفي ختام الحفل سلّم راعي الحفل سمو الأمير سلطان بن سلمان معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ درعاً تذكارياً، كما كرم خريجي حلقات تحفيظ القرآن الكريم المتميزين علميا ومهنيا والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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