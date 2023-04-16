السعودية اليوم / مليون ونصف المليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك مليون ونصف المليون مُصلٍ ومُعتمر.

وبينت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه جرى توزيع 56400 عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495201 مستفيد، و12220 مستفيداً من الكتيبات والمطويات، و136000 مستفيد من التوعية الرقمية، و 110809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

وأفادت أن عدد المستفيدين من خدمة التطويف 5949 و 189984 مستفيداً من الإرشاد المكاني اللغات و200000 مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى 3542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير, فيما بلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 ألف لتر من معقمات الأيدي، كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، و 6535 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و 6515 لتراً للتعقيم بالبايوكير و34000 لتراً لتعقيم الأسطح, بينما بلغ عدد المستفيدين من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 7124.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.