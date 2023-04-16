السعودية اليوم / الصين تطلق قمراً اصطناعياً للأرصاد الجوية



بكين 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

أطلقت الصين بنجاح اليوم قمراً اصطناعياً للأرصاد الجوية .

وذكرت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، أن القمر (فنغيون-3جي) أُطلق من مقاطعة قانسو شمال غرب البلاد في الساعة 9:36 صباحاً بالتوقيت المحلي (0136 بتوقيت جرينتش)، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي دخل في مداره المحدد.

وأضافت أن القمر الاصطناعي سيقدم خدمات للتنبؤ بالطقس، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، والاستجابة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة الإيكولوجية، مشيرة إلى أن هذه هي المهمة الـ471 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

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12:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.