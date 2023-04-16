السعودية اليوم / زلزال بقوة 8ر3 درجات يضرب كازاخستان



أستانة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 8ر3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرق مدينة ألماتي الكازاخستانية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن الزلزال وقع عند الساعة 08:55 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وكان على بعد 43 كيلومتراً شرق مدينة ألماتي، وعلى عمق 5 كيلومترات.

وكان زلزال بقوة 0ر4 درجات قد ضرب منطقة الحدود الصينية الكازاخستانية، في وقت سابق اليوم.

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12:32ت م

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