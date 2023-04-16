

بريدة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها، والقطاعات الأمنية والخدمية في المنطقة، باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدّد سموه على أهمية تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصاً من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم، ومتابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال عطلة العيد، واستمرارية التواصل عبر تطبيق "صوت المواطن" الإلكتروني التابع لإمارة المنطقة , مؤكداً أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم دون تأخير.

// انتهى //

12:41ت م

0042





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يوجه باستمرار العمل في الإمارة ومحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.