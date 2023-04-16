السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالباحة تُجهز 433 جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك



الباحة 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة جميع الاستعدادات لتهيئة "433" جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع.

ونبّهت الإدارة في بيان لها بالحضور مبكراً والالتزام بالتعليمات المرورية؛ تسهيلاً لانسيابية الحركة للجميع .

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13:03ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.