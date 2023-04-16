السعودية اليوم / أمانة الشرقية : تصريف أكثر من 997 ألف م3 من مياه الأمطار خلال يومين بالمنطقة



الدمام 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

باشرت أمانة المنطقة الشرقية عمليات سحب وتصريف أكثر من 997 ألف متر مكعب من مياه الأمطار، خلال اليومين الماضيين، عبر محطات تصريف مياه الأمطار، البالغ عددها 68 محطة؛ ومعالجة 269 موقعا، ضمن خطتها الميدانية لمواجهة الأمطار.

وأشارت إلى مشاركة 3200 فرد بخطة الأمطار، كما ضمت 173 من المعدات وآليات نزح المياه، و157 مضخة متنقلة ومركبات نزح الأمطار للتدخل السريع لرفع آثار الحالة المطرية، لافتة إلى أن أعمال سحب ونزح مياه الامطار مستمرة، في المواقع المتبقية غير المخدومة بشبكة مياه الأمطار.

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16:17ت م

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