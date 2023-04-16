

أبها 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، تهيئة وتجهيز (1280) جامعاً و(442) مصلى مكشوفاً في محافظات ومراكز المنطقة؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

وأوضح مدير الفرع الشيخ أحمد الخيري، أن جميع الجوامع والمصليات بالمنطقة جُهزت بكافة أعمال النظافة والتشغيل والصيانة لاستقبال المصلين، مشيرًا إلى أن مصليات العيد تحتوي على مواقع مخصصة للنساء، إضافة لمصليات النساء في الجوامع.

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16:51ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بعسير يجهز (1722) مصلى وجامعًا لصلاة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.