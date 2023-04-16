السعودية اليوم / الهيئة العامة للطرق توصي بالتأكد من توفر معدات الطوارئ داخل المركبة قبل السفر



الرياض 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

أوصت الهيئة العامة للطرق بأهمية التأكد من توفر معدات الطوارئ داخل المركبة قبل السفر، من أهمها الإطار الاحتياطي وأدوات تركيب وفك الإطارات، وطفاية الحريق، بالإضافة لحقيبة للإسعافات الأولية، مع وجود مثلث السلامة لتنبيه مستخدمي الطرق لحظة تعطل المركبة وتوقفها لا قدر الله.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت حملة توعوية بالشراكة مع اللجنة الوزارية تهدف لتوعية مستخدمي المركبات بأهم إرشادات السلامة تزامناً مع فترة الاجازة التي تكثر فيها نسبة الحوادث بنسبة 15% مقارنة في باقي أوقات العام.

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23:10ت م

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