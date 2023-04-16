السعودية اليوم / مقتل وإصابة العشرات بهجوم مسلح في بوركينا فاسو



واغادوغو 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

قتل 6 جنود و34 متطوعا مدنيا في شمال بوركينا فاسو إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون مساء السبت قرب قرية "أوريما"، وتسبب كذلك في إصابة 33 آخرين.

وأفاد مصدر أمني ببوركينا فاسو مقتل نحو 40 من المهاجمين، وإصابة عدة عناصر بجروح، فيما أكد مصدر أمني آخر مصرع جميع المهاجمين تقريبا.

ويأتي هذا الهجوم، بعد إصدار السلطات البوركينية مرسوما يقضي بالتعبئة العامة من أجل إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة للتصدي للهجمات المسلحة.

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23:28ت م

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