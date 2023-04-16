اقتصادي / اجتماع وزراء مالية دول الشراكة الأفريقية والشركاء الدوليون



واشنطن 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

عقد وزراء مالية دول الشراكة الأفريقية والشركاء الدوليون مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي اجتماعا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحث الاجتماع الذي يعد جزءا من المؤتمر السنوي الذي يعقده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، مناقشة كيفية تعزيز التكامل الاقتصادي لدول القرن الأفريقي.

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23:38ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.