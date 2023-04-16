السعودية اليوم / برنامج الأغذية العالمي يعلق عملياته مؤقتا في السودان



روما 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023 م واس

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم تعليق عملياته مؤقتا في السودان بسبب التطورات الأمنية.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان: "نحن مضطرون إلى وقف جميع عمليات البرنامج في السودان مؤقتا، بينما نقوم بمراجعة تطور الوضع الأمني".

وأكدت ماكين التزام البرنامج بمساعدة الشعب السوداني، الذي يواجه انعدام الأمن الغذائي، لكنه لن يتمكن من القيام بعمله المنقذ للحياة دون ضمان سلامة وأمن فرقه وشركائه.

وأضافت: "يجب على جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق يكفل سلامة العاملين في المجال الإنساني على الأرض، ويتيح استمرار إيصال المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة إلى شعب السودان الذي يظل على رأس أولوياتنا".

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23:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.